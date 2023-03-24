Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Я не встигаю!

"Любая цель сводится к поведению": Куда приводят неправильно поставленные цели и как планировать во время войны

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Пятница, 24 марта 2023, 19:36

Це другий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе. 

Планувати щось масштабне на рік було не просто і в мирне життя — ще складніше це стало в умовах повномасштабної війни, коли горизонт планування стиснувся до кількох тижнів, а досягнення глобальних цілей може обірватися зі звуками повітряної тривоги.  

У новому епізоді говоримо про планування та довгострокові плани на рік, про всі цілі, задачі та позитивні звички, які ми собі виписали, про те, чи має це сенс, коли війна може різко змінити твоє життя, та про те, як після багаторічних невдач все ж завершити рік якщо не з усіма, то майже усіма поставленими собі цілями.

Гостем цього подкасту стала Марія Фронощук — дослідниця поведінкової науки, консультантка з поведінкових змін та стратегії з понад 10-річним досвідом. Марія є співзасновницею Platfor.ma, української відповідальної консалтингової та медіакомпанія, яка фокусується на позитивних соціальних змінах. Минулого року вона здобула ступінь магістра поведінкових наук у London School of Economics and Political Science (LSE). 

Марія розповість про те, що поведінкова наука каже про довгострокові цілі та задачі, як до них краще підходити? Також поговоримо про мотивацію та чи можна її якось підтримувати на довгій дистанції. 

Нагадуємо, що цей подкаст не змінить ваше життя раз та на завжди – в ньому немає псилоцибіну. Цей подкаст не зробить вас успішними та багатими – бо автори не пройшли дводенні курси з особистого зростання.

Але, можливо, "Я не встигаю!" підтримає вас у ці непрості часи та нагадає, що ви не самотні у своїх проблемах.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти YouTube RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

"Любая цель сводится к поведению": Куда приводят неправильно поставленные цели и как планировать во время войны
24 марта 2023, 19:36 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю
23 марта 2023, 21:46 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Стартапы положили Silicon Valley Bank. Начался ли новый финансовый кризис?
23 марта 2023, 13:15 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Как энергетический сектор изменился за год войны и благодаря чему он выстоял? Говорим с энергетическим экспертом Александром Харченко
22 марта 2023, 20:14 — Алина Фролова
War-life balance. Развенчиваем мифы о психотерапии и психотерапевтах
21 марта 2023, 20:44 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
17 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
159 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
3 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
9 эпизодов
Хроніки економіки
11 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
7 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
16 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
57 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов