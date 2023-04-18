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Я не встигаю!

Когда все пошло не по плану: Как травмы и болезни влияют на нашу продуктивность

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Вторник, 18 апреля 2023, 20:32

Це третій епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

Так сталося, що Федір зломав ногу і це сильно вплинуло на його плани, продуктивність та можливість робити більшість речей — як по роботі, так і в межах повсякденного життя.

У новому епізоді подкасту Настя та Федір говорять про продуктивність після травм та хвороб та про те, як змиритися з тимчасовою безпорадністю, прийняти її та дати собі спокій

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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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