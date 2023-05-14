Сон – вклад в качественную жизнь: Сколько, как и когда спать? Говорим с биологией Ольгой Масловой
Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.
І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.
Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.
Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.
У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".
Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.
Я не встигаю!
Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.
Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.