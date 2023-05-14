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Я не встигаю!

Сон – вклад в качественную жизнь: Сколько, как и когда спать? Говорим с биологией Ольгой Масловой

Федор Попадюк, Анастасия Кориновская — Воскресенье, 14 мая 2023, 14:07

Це четвертий епізод нового сезону подкасту "Я не встигаю!", в якому керівник відділу подкастів "Української правди" Федір Попадюк та шеф-редакторка сайту "Суспільне Новини" Анастасія Коріновська намагаються стати кращими версіями себе.

І у Федора, і у Насті свої проблеми зі сном. Федір засиджується до ночі, прокидається рано і почувається невиспаним — через що вже в обід не може сконцентруватися на складних задачах. Вихідними він спить до обіду, після чого не може нормально заснути у неділю, щоб прокинутись рано у понеділок.

Настя також весь тиждень намагається прокидатися раніше і потім компенсує це відсипними вихідними, але їй це не допомогає почуватися краще.

Оскільки сон — важлива складова нашого життя, якою не можна нехтувати, Настя та Федір вирішили розібратись з тим, як правильно спати і звернулися по допомогу до експертки.

У новому епізоді подкасту "Я не встигаю" говоримо про сон з Ольгою Масловою — кандидаткою біологічних наук, співзасновницею наукпоп-ініціативи Nobilitet, ведучою подкасту "Наука як по маслу" на Громадському радіо, авторкою каналу Наукпопіл на ютубі, співавторкою книги "Коли я нарешті висплюся" та авторкою книги "Пригоди клітин в організмі та поза ним".

Ольга пояснить Федору та Насті що впливає на якість сну, як спати правильно, чому жайворонки не можуть бути совами і навпаки та як спати під час повітряних тривог.

Слухайте подкаст "Я не встигаю!" на зручній платформі:
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Я не встигаю!

Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.

Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!

Подкаст можна слухати на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах.

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