Я пыталась закричать, но мне сказали что убьют: Две истории об ограблении
Чи знали ви, що крадіжка та грабіж – найпоширеніші злочини в Україні? На щастя, не на стільки розповсюджені як у Венесуелі, але, на жаль, достатньо високий для того, щоб кожен з нас знав хоча б одну людину, яку пограбували у останні кілька років.
Як почувається людина, яку пограбували? Про це розповідають ведучі подкасту "Я не встигаю" Анастасія Коріновська та Федір Попадюк. У свої історії Настя розповідає про те, як перед Новим роком двоє невідомих напали на неї під самим під'їздом та забрали усі речі, а Федір згадує про те, як дізнався, що грабіжники проникли у його квартиру.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи
Це другий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.
Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.
Інші історії подкасту:
Життя бентежне
Мы постоянно рассказываем истории – своим друзьям, коллегам, родственникам, и даже сами себе. Но у каждого есть история, стоящая внимания тысяч людей. И для таких историй мы и создали этот подкаст.
Почему "Життя бентежне"? Потому что жизнь, в которой рождаются истории, не однообразна. Она бывает сложной и легкой, тревожной и беззаботной, полной радости и боли. Она никогда не оставляет нас равнодушными, потому что життя бентежне...
Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, то вы можете написать нам на почту smm@pravda.com.ua.
Подкаст доступен всюду: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.