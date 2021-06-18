Если ты пробежал 114 километров Карпатами, то ты герой, и не важно сколько времени это заняло: история о ультрамарафон
Як довго ви можете бігти? Два, три, п'ять кілометрів? Може ви пробували або хочете пробігти марафон?
Для більшості людей навіть півмарафон – це досить серйозна дистанція й велике випробування.
Але не для героя сьогоднішнього епізоду.
Знайомтеся, Денис Соколов, 28 років. На початку червня він взяв участь в ультрамарафоні "Карпатія трейл", де пробіг надвелику дистанцію у 114 кілометрів, незважаючи на біль та втому. Він зайняв 14 місце в абсолюті, але як каже сам Денис, якщо ти подолав таку дистанцію – ти вже переміг, не важливо, прийшов ти до фінішу першим чи останнім.
Навіщо люди вирішують бігати ультрамарафони? У чому насолода отак бігти цілий день, навіть якщо ноги пече полум’ям? І що відчуваєш, коли ти єдина людина посеред неходженого і дикого лісу? Свою історію про біг розповідає Денис.
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Це шостий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.
Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись. Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням.
Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У другому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, купляючи щось в інтернеті:
Життя бентежне
Мы постоянно рассказываем истории – своим друзьям, коллегам, родственникам, и даже сами себе. Но у каждого есть история, стоящая внимания тысяч людей. И для таких историй мы и создали этот подкаст.
Почему "Життя бентежне"? Потому что жизнь, в которой рождаются истории, не однообразна. Она бывает сложной и легкой, тревожной и беззаботной, полной радости и боли. Она никогда не оставляет нас равнодушными, потому что життя бентежне...
Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, то вы можете написать нам на почту smm@pravda.com.ua.
Подкаст доступен всюду: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.