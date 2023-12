Если ты пробежал 114 километров Карпатами, то ты герой, и не важно сколько времени это заняло: история о ультрамарафон

Як довго ви можете бігти? Два, три, п'ять кілометрів? Може ви пробували або хочете пробігти марафон?

Для більшості людей навіть півмарафон – це досить серйозна дистанція й велике випробування.

Але не для героя сьогоднішнього епізоду.

Знайомтеся, Денис Соколов, 28 років. На початку червня він взяв участь в ультрамарафоні "Карпатія трейл", де пробіг надвелику дистанцію у 114 кілометрів, незважаючи на біль та втому. Він зайняв 14 місце в абсолюті, але як каже сам Денис, якщо ти подолав таку дистанцію – ти вже переміг, не важливо, прийшов ти до фінішу першим чи останнім.

Навіщо люди вирішують бігати ультрамарафони? У чому насолода отак бігти цілий день, навіть якщо ноги пече полум’ям? І що відчуваєш, коли ти єдина людина посеред неходженого і дикого лісу? Свою історію про біг розповідає Денис.

