Почему не стоит спрашивать, "когда детки". История трех выкидышей и только одних родов

Не буде перебільшенням сказати, що майже кожна дівчина рано чи пізно чує одне й те саме питання: "Коли вже діточки?"

Але, зазвичай, люди, які ставлять це питання, просто не усвідомлюють його недоречність і не думають про те, що дівчина, яка чує це питання, можливо давно вже хотіла б хотіла народити дитину, але, в неї це просто не виходить…

Героїня сьогоднішнього епізоду Наталка Судакова, народила свого сина Льва цього літа. Але, з моменту, як вони з чоловіком почали пробувати завезти дитину, до моменту народження сина, вона мала три викидні, пережила сильні гормональні перепади, депресію та якийсь час жила зі страхом, що взагалі не може мати дітей.

І, як вона розповість у своїй історії, питання "коли дітки" вона чула від своєї вчительки через місяць після того, як стався її перший викидень.

Про те, чому вагітність – це не завжди так просто, як багатьом здається? І чому до народження дитини треба ставитись усвідомлено, приймаючи все найгірше, що може супроводжувати дівчину? У новому епізоді подкасту "Життя бентежне" розповідає Наталка.

