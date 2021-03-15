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Медиаболь!

Савелий Барашков. Youtube - это боль!

Понедельник, 15 марта 2021, 17:49

Гостем первого выпуска подкаста "Медиаболь" стал руководитель партнерской сети Youtube-каналов Genesis MCN Савелий Барашков. Говорим про особенности продвижения контента на Youtube, настоящее и будущее видео на глобальных платформах, а также разницу во вкусах аудитории Youtube Украины, Нигерии и Казахстана.

Подкаст доступен на Anchor, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и на других платформах. 

Автор и ведущий подкаста - Андрей Боборыкин.

Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.

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Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

Савелий Барашков. Youtube - это боль!
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