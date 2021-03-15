Савелий Барашков. Youtube - это боль!

Гостем первого выпуска подкаста "Медиаболь" стал руководитель партнерской сети Youtube-каналов Genesis MCN Савелий Барашков. Говорим про особенности продвижения контента на Youtube, настоящее и будущее видео на глобальных платформах, а также разницу во вкусах аудитории Youtube Украины, Нигерии и Казахстана.

Подкаст доступен на Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и на других платформах.

Автор и ведущий подкаста - Андрей Боборыкин.

Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.