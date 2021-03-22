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Медиаболь!

Дмитрий Федоренко. Медиа - это gold!

Понедельник, 22 марта 2021, 15:47

Гостем второго выпуска подкаста "Медиаболь!" стал бывший издатель городского медиа Наш Киев и сооснователь digital-агентства Seventeam Дмитрий Федоренко. Поговорим про то как правильно продавать издание, рынок корпоративных медиа в Украине и силу амбиции в digital.

Подкаст доступен на Anchor, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других платформах

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин 

Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.

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Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

Дмитрий Федоренко. Медиа - это gold!
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