Дмитрий Федоренко. Медиа - это gold!

Гостем второго выпуска подкаста "Медиаболь!" стал бывший издатель городского медиа Наш Киев и сооснователь digital-агентства Seventeam Дмитрий Федоренко. Поговорим про то как правильно продавать издание, рынок корпоративных медиа в Украине и силу амбиции в digital.

Подкаст доступен на Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других платформах



Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин

Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.