Дмитрий Федоренко. Медиа - это gold!
Понедельник, 22 марта 2021, 14:47
Гостем второго выпуска подкаста "Медиаболь!" стал бывший издатель городского медиа Наш Киев и сооснователь digital-агентства Seventeam Дмитрий Федоренко. Поговорим про то как правильно продавать издание, рынок корпоративных медиа в Украине и силу амбиции в digital.
Подкаст доступен на Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других платформах
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин
Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.