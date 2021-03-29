Ярослав Кобзарь. Нативная реклама – это боль!
Понедельник, 29 марта 2021, 14:04
Гостем третьего выпуска подкаста "Медиаболь" стал руководитель отдела продаж издания "Бабель" Ярослав Кобзарь. Говорим про особенности продажи спецпроектов в кризис, тренды рынка нативной рекламы в Украине и качестве хорошего сейлза.
Подкаст доступен: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин
Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.