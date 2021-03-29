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Медиаболь!

Ярослав Кобзарь. Нативная реклама – это боль!

Понедельник, 29 марта 2021, 14:04

Гостем третьего выпуска подкаста "Медиаболь" стал руководитель отдела продаж издания "Бабель" Ярослав Кобзарь. Говорим про особенности продажи спецпроектов в кризис, тренды рынка нативной рекламы в Украине и качестве хорошего сейлза.

Подкаст доступен: Anchor | Apple PodcastsGoogle Podcasts | Castbox 

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин 

Больше про медиа и платформы можно почитать в телеграм канале Медиаборщ! и в одноименной рассылке.

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

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