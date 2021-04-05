Даниил Ваховский. Принт (а также пиар и маркетинг) – это боль!
Понедельник, 5 апреля 2021, 13:25
Гостем четвертого выпуска подкаста "Медиаболь" стал управляющий партнер агентства Havas PR и издатель печатного журнала Mintrans Даниил Ваховский. Говорим про правила запуска успешного нишевого издания, расы пиарщиков и журналистов, а также очень много про канонический Forbes и Бориса Ложкина.
Подкаст доступен: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.