Даниил Ваховский. Принт (а также пиар и маркетинг) – это боль!

Гостем четвертого выпуска подкаста "Медиаболь" стал управляющий партнер агентства Havas PR и издатель печатного журнала Mintrans Даниил Ваховский. Говорим про правила запуска успешного нишевого издания, расы пиарщиков и журналистов, а также очень много про канонический Forbes и Бориса Ложкина.

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