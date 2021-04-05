Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Медиаболь!

Даниил Ваховский. Принт (а также пиар и маркетинг) – это боль!

Понедельник, 5 апреля 2021, 13:25

Гостем четвертого выпуска подкаста "Медиаболь" стал управляющий партнер агентства Havas PR и издатель печатного журнала Mintrans Даниил Ваховский. Говорим про правила запуска успешного нишевого издания, расы пиарщиков и журналистов, а также очень много про канонический Forbes и Бориса Ложкина.

Подкаст доступен: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин 

powered by lun.ua

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

Даниил Ваховский. Принт (а также пиар и маркетинг) – это боль!
5 апреля 2021, 13:25
Что не так с ипотекой в Украине и почему ипотечная программа Зеленского под 7% не обеспечит украинцев жильем?
3 апреля 2021, 13:03 — Федор Попадюк
Вакцинация, коронавирус и зеленые паспорта: отвечаем на распространенные вопросы о путешествиях в условиях COVID-19
2 апреля 2021, 08:12 — Наталья Бушковская
Ярослав Кобзарь. Нативная реклама – это боль!
29 марта 2021, 14:04
Стратегия деоккупации Крыма, химическая безопасность, инвестиции и полноценные конкурсы на госдолжности
29 марта 2021, 13:21
Все подкасты...
Каналы
Температура — нормальная!
30 эпизодов
Українські 90-ті
1 эпизод
Життя бентежне
2 эпизода
Я не встигаю!
13 эпизодов
Кляті питання
46 эпизодов
Медиаболь!
4 эпизода
Ок и шо?
26 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
12 эпизодов
Minddetox Essays
10 эпизодов