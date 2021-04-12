Иван Шестаков. Стриминг - это боль!
Понедельник, 12 апреля 2021, 15:05
Гостем четвертого выпуска подкаста "Медиаболь" стал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков. Говорим про стриминговые войны в Украине и мире, интенсивность производства контента в пандемию и будущее линейного телевидения.
Подкаст доступен: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин
Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.