Иван Шестаков. Стриминг - это боль!

Гостем четвертого выпуска подкаста "Медиаболь" стал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков. Говорим про стриминговые войны в Украине и мире, интенсивность производства контента в пандемию и будущее линейного телевидения.

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