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Медиаболь!

Денис Зеленов. Новостной сайт - это боль!

Понедельник, 19 апреля 2021, 15:58

Гостем шестого выпуска подкаста "Медиаболь" стал digital директор ТРК Люкс Денис Зеленов. Говорим про структуру трафика украинского новостного издания в 2021 году, правила запуска контентных вертикалей и поисковые алгоритмы на службе медиаменеджера.

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

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