Денис Зеленов. Новостной сайт - это боль!
Понедельник, 19 апреля 2021, 15:58
Гостем шестого выпуска подкаста "Медиаболь" стал digital директор ТРК Люкс Денис Зеленов. Говорим про структуру трафика украинского новостного издания в 2021 году, правила запуска контентных вертикалей и поисковые алгоритмы на службе медиаменеджера.
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.
Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.