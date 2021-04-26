Дмитрий Корнилов. Новые "новые медиа" – это боль!

Гостем седьмого выпуска подкаста "Медиаболь" стал Дмитрий Корнилов, CEO и соучредитель студии по разработке продуктов с дополненной реальностью FFFACE. Говорим про механизмы виральности в социальных сетях, AR-фильтры как метаконтент, а также про VR, MR, NFT и будущее медиа.