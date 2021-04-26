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Медиаболь!

Дмитрий Корнилов. Новые "новые медиа" – это боль!

Понедельник, 26 апреля 2021, 17:19

Гостем седьмого выпуска подкаста "Медиаболь" стал Дмитрий Корнилов, CEO и соучредитель студии по разработке продуктов с дополненной реальностью FFFACE. Говорим про механизмы виральности в социальных сетях, AR-фильтры как метаконтент, а также про VR, MR, NFT и будущее медиа.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

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