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Медиаболь!

Тарас Прокопишин. Медленные медиа – это боль!

Вторник, 11 мая 2021, 12:20

Гостем восьмого выпуска подкаста "Медиаболь!" стал Тарас Прокопишин, издатель The Ukrainians. Говорим о концепции slow media, членской модели монетизации и особенностях масштабирования эмоций.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

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