Тарас Прокопишин. Медленные медиа – это боль!
Вторник, 11 мая 2021, 12:20
Гостем восьмого выпуска подкаста "Медиаболь!" стал Тарас Прокопишин, издатель The Ukrainians. Говорим о концепции slow media, членской модели монетизации и особенностях масштабирования эмоций.
Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.
Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.