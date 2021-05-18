Анна Ятель, Ярослав Холод. Монетизация – это боль!

Гостями девятого выпуска подкаста "Медиаболь" стали CMO Admixer Анна Ятель и директор программатик-направления Admixer Ярослав Холод. Говорим про программатик как инструмент монетизации медиа, будущее пользовательских данных и сценарии выживания для паблишеров.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.