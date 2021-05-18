Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Медиаболь!

Анна Ятель, Ярослав Холод. Монетизация – это боль!

Вторник, 18 мая 2021, 14:19

Гостями девятого выпуска подкаста "Медиаболь" стали CMO Admixer Анна Ятель и директор программатик-направления Admixer Ярослав Холод. Говорим про программатик как инструмент монетизации медиа, будущее пользовательских данных и сценарии выживания для паблишеров.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox 

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.

powered by lun.ua

Медиаболь!

Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.

Анна Ятель, Ярослав Холод. Монетизация – это боль!
18 мая 2021, 14:19
Нардепы исправляют закон о НАБУ, а президент регулирует работу Центра противодействия дезинформации
17 мая 2021, 14:57
Горбачев не поверил в результат: Как в Украине прошли референдум о Независимости и первые президентские выборы?
16 мая 2021, 05:30 — Роман Романюк, Федор Попадюк
Медведчук, Ахметов, Коломойский: Говорим про олигархов с Романом Кравцом
15 мая 2021, 18:03 — Федор Попадюк, Роман Кравец
Тарас Прокопишин. Медленные медиа – это боль!
11 мая 2021, 12:20
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
2 эпизода
Температура — нормальная!
32 эпизода
Життя бентежне
4 эпизода
Я не встигаю!
13 эпизодов
Кляті питання
49 эпизодов
Медиаболь!
9 эпизодов
Ок и шо?
32 эпизода
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
10 эпизодов