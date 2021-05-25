Виталий Лаптенок. Инвестиции в медиа – это боль!
Вторник, 25 мая 2021, 14:18
Гостем десятого выпуска подкаста "Медиаболь" стал управляющий партнер Genesis Investments Виталий Лаптенок. Говорим про инвестиционную привлекательность медиабизнеса, пороги входа в индустрию производства контента и эволюцию медийных активов компании Genesis.
Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox
Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.
Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.
Медиаболь!
Медиаболь! - новый подкаст для тех, кто делает медиа. В каждом выпуске Андрей Боборыкин говорит с ведущими медиаменеджерами, редакторами, издателями, маркетологами про то, как делать медиа в современном мире.