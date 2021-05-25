Виталий Лаптенок. Инвестиции в медиа – это боль!

Гостем десятого выпуска подкаста "Медиаболь" стал управляющий партнер Genesis Investments Виталий Лаптенок. Говорим про инвестиционную привлекательность медиабизнеса, пороги входа в индустрию производства контента и эволюцию медийных активов компании Genesis.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Ведущий подкаста: Андрей Боборыкин.

Больше о медиа и платформах можно почитать в телеграм-канале Медиаборщ! и в одноименной россылке.