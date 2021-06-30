Хотел продать ноутбук, но потерял все деньги с банковской карточки: Как безопасно продавать в интернете?

Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.
У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть говорити про безпечні продажі у інтернеті та як, скажімо, при продажі старого дивану не втратити всі гроші з банківської картки.
Існує думка, що одурити можуть тільки покупців у інтернеті, але це не зовсім так. Продавці теж дуже часто стають жертвами шахраїв. Вони намагаються дізнатись CVV картки продавця, надсилають скріншоти з оплатою товару, який, на справді, не оплатили та вдаються до інших хитрощів.
Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!
Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.
Що у подкасті?
- Як обрати сайт для продажу у інтернеті?
- Що треба писати про товар, щоб його купили?
- Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?
- За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?
- До кого звертатись, якщо вас шахраї змогли заволодіти вашими грошима?
Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як шопитися безпечно та не дасте шахраям жодного шансу. Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.
Онлайн[за]хист
Образовательный проект Онлайн[за]хист, который в 2021 запустила компания OLX, теперь будет звучать в безопасных вибрациях Украинской правды. Все что вы не знали или забыли о кибербезопасности – сможете услышать в совместном подкасте.
Раз в две недели редактор подкастов УП Федор Попадюк будет расспрашивать руководителя отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктора Нобиуза о безопасности в интернете – как безопасно покупать и продавать в онлайне, как распознать мошенников и не поддаваться манипуляциям, научиться защищать свои персональные и платежные данные, чтобы не дать шансов мошенникам украсть ваши деньги. Поэтому стать мастером безопасного шоппинга будет еще проще.
Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify и на других платформах. Больше полезной информации о том, как обезопасить себя и не попасть на мошенников, вы также найдете на сайте safety.olx.ua