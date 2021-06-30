Хотел продать ноутбук, но потерял все деньги с банковской карточки: Как безопасно продавать в интернете?

Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.

У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть говорити про безпечні продажі у інтернеті та як, скажімо, при продажі старого дивану не втратити всі гроші з банківської картки.

Існує думка, що одурити можуть тільки покупців у інтернеті, але це не зовсім так. Продавці теж дуже часто стають жертвами шахраїв. Вони намагаються дізнатись CVV картки продавця, надсилають скріншоти з оплатою товару, який, на справді, не оплатили та вдаються до інших хитрощів.

Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!

Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.

Що у подкасті?

Як обрати сайт для продажу у інтернеті?

Що треба писати про товар, щоб його купили?

Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?

За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?

До кого звертатись, якщо вас шахраї змогли заволодіти вашими грошима?

Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як шопитися безпечно та не дасте шахраям жодного шансу. Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.