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Онлайн[за]хист

Хотел продать ноутбук, но потерял все деньги с банковской карточки: Как безопасно продавать в интернете?

Среда, 30 июня 2021, 12:20

Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.

У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть "продавати ноутбук" та дадуть поради, як зробити це ефективно та безпечно. Так, саме "безпечно", адже за статистикою, шахраї все частіше полюють й на продавців.

Як це відбувається:

  • Псевдопокупець знаходить продавця на онлайн-майданчику.
  • Одразу пише у сторонній месенджер та намагається увійти в довіру. Злочинець може прикинутися турботливим батьком, фанатом цього товару чи просто дуже зацікавленою особою — словом, зробить все, щоб жертва повірила у чесність його намірів.
  • Для більшого ефекту шахрай може надіслати фейкові скриншоти правил роботи сервісу/послуг чи "чек" оплати товару.
  • Далі у Viber, Telegram, WhatsApp він надсилає лінк на підтвердження угоди та отримання коштів. Насправді посилання вестиме на фішинговий сайт, який вкраде платіжні дані продавця та зніме гроші з рахунку.

Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!

Слухайте подкаст на Apple PodcastsGoogle PodcastsYouTubeSoundcloudSpotify та інших платформах

Що у подкасті?

  • Як обрати сайт для продажу в інтернеті?
  • Що треба писати про товар, щоб його купили?
  • Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?
  • За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?
  • До кого звертатися, якщо шахраї змогли заволодіти вашими грошима?

Тож як безпечно та легко продавати:

  1. Для продажів оберіть спеціальний сайт. На форумах надто мала аудиторія, а соцмережі (Facebook, Instagram) "гасять" пости про продаж та не блокують фішингові посилання.
  2. Зробіть оголошення якісним: детально опишіть свій товар та додайте фото з різних ракурсів. Краще дати потенційному покупцю можливість дізнатися про товар все й одразу з оголошення.
  3. Не переходьте за сторонніми лінками, не довіряйте скриншотам нібито правил сайту чи оплати(фіктивний чек). Та, звісно, не передавайте "кур’єру" товар, якщо не перевірили рахунок в інтернет-банкінгу. Це все шахрайські маніпуляції.
  4. Якщо під час оформлення угоди на сайті продавцю необхідно вказати CVV-код (3 цифри на звороті), баланс картки та термін дії — це шахрайський сайт-копія. Щоб перерахувати гроші, покупцю чи платіжній системі варто знати лише 16-цифр (номер картки продавця).
  5. Користуйтеся вбудованими послугами безпечної доставки.
  6. У разі сумнівів чи підозри в момент угоди, краще звертайтеся до служби підтримки сайту.

Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як стати гуру безпечних продажів. А щоб прокачати власну кіберграмотність під час шопінгу — радимо послухати другий епізод подкасту.

Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.

Онлайн[за]хист

Образовательный проект Онлайн[за]хист, который в 2021 запустила компания OLX, теперь будет звучать в безопасных вибрациях Украинской правды. Все что вы не знали или забыли о кибербезопасности – сможете услышать в совместном подкасте.

Раз в две недели редактор подкастов УП Федор Попадюк будет расспрашивать руководителя отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктора Нобиуза о безопасности в интернете – как безопасно покупать и продавать в онлайне, как распознать мошенников и не поддаваться манипуляциям, научиться защищать свои персональные и платежные данные, чтобы не дать шансов мошенникам украсть ваши деньги. Поэтому стать мастером безопасного шоппинга будет еще проще.

Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify и на других платформах. Больше полезной информации о том, как обезопасить себя и не попасть на мошенников, вы также найдете на сайте safety.olx.ua

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