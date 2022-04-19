Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Один одному

Один одному: большое волонтерское движение маленького Вишневца

Вторник, 19 апреля 2022, 20:00

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

У другому епізоді подкасту розповідаємо про волонтерський рух у Вишнівецькій громаді на Тернопільщині. Ви почуєте:

  • як працює волонтерський штаб селища;
  • як нові мешканці громади долучаються до волонтерства та громадського життя;
  • про мешканця Вишнівця, який після вторгнення повернувся з Польщі і почав вивозити людей з гарячих точок;
  • про стилістку, яка хоче відкрити свій салон краси та взяти на роботу переселенців;
  • про те, як нові мешканці громади оживили її культурне життя.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Реклама:
"Мы по природе подозреваем государство всегда". Николай Вересень о журнализме, актерской работе и фильме "Вересень"
14 августа 2023, 18:02 — Константин Дорошенко
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
11 августа 2023, 19:23 — Федор Попадюк
Смогут ли международные авиакомпании летать в Украину, не дожидаясь конца войны?
10 августа 2023, 18:01 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Природа на экране. Что мешает развиваться в Украине документальному кино об окружающей среде
8 августа 2023, 19:31 — Дмитрий Симонов
"Национальный музей Голодомора - не о жертвах и убийствах, это музей о несокрушимости, стойкости и достоинстве украинцев", - Леся Гасиджак
7 августа 2023, 17:11 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
8 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
179 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
31 эпизод
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
19 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
78 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов