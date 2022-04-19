Один одному: большое волонтерское движение маленького Вишневца

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

У другому епізоді подкасту розповідаємо про волонтерський рух у Вишнівецькій громаді на Тернопільщині. Ви почуєте:

як працює волонтерський штаб селища;

як нові мешканці громади долучаються до волонтерства та громадського життя;

про мешканця Вишнівця, який після вторгнення повернувся з Польщі і почав вивозити людей з гарячих точок;

про стилістку, яка хоче відкрити свій салон краси та взяти на роботу переселенців;

про те, як нові мешканці громади оживили її культурне життя.

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