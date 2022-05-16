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Один одному

Один одному: Черновцы. Часть 2. Образовательный фронт

Понедельник, 16 мая 2022, 19:21

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

У попередньому епізоді подкасту ми розповідали про мистецький фронт Чернівців. У другій частині розповіді про культурний фронт Чернівців ми зосереджуємося на внеску, який у нашу перемогу роблять освітяни міста. Ви почуєте:

  • як після вторгнення зорієнтувалася місцева влада;
  • як у місті організували розмовний клуб та курси української для російськомовних українців;
  • що для перемоги робить університетська спільнота;
  • про що нові мешканці запитують на благодійних екскурсіях містом.

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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