Один одному: Черновцы. Часть 2. Образовательный фронт

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.

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У попередньому епізоді подкасту ми розповідали про мистецький фронт Чернівців. У другій частині розповіді про культурний фронт Чернівців ми зосереджуємося на внеску, який у нашу перемогу роблять освітяни міста. Ви почуєте: