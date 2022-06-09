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Один одному

IT-войска: Как Львов держит киберфронт – подкаст "Один одному"

Четверг, 9 июня 2022, 17:58

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

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У цьому епізоді подкасту "Один одному" ми приїхали у Львів, щоб записати історії тих, хто тримає наш кіберфронт. Зокрема, ви почуєте:

  • як IT-спеціалісти евакуювалися у Львів зі своїми черепашками і пітонами;
  • про платформу "В тилу", яка допомагає волонтерам та шукачам допомоги знайтися;
  • про Некбакта, який приїхав із Таджикистану, говорить українською та робить дрони для армії;
  • як двоє львів'ян врятували смартфони української армії від російського ока;
  • як креативна агенція Postmen під час війни допомагає котикам знайти дім, а людям з деменцією - рідкісні ліки;
  • як кіберфронт тримають студенти Українського католицького університету.

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

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Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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IT-войска: Как Львов держит киберфронт – подкаст "Один одному"
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