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Один одному

Рожище: что для победы делает Волынь

Понедельник, 15 августа 2022, 12:05

Громади на Волині тримаються в постійній напрузі: поруч білоруський кордон, із якого в будь-який момент можуть зайти ворожі війська або прилетіти ракети. Однак навіть у таких умовах люди докладають максимум зусиль, щоб допомогти як переселенцям, так і ЗСУ на фронті. У цьому епізоді подкасту ми завітаємо в Рожищенську громаду на Волині.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Тут ви почуєте історії:

  • Онисі, вчительки, що разом із іншими селянами організувала справжній цех із приготування їжі для ЗСУ
  • Олени, кравчині, що шиє тактичні рукавички для військових
  • Старости Віктора, який організував цілодобове патрулювання у своєму окрузі
  • Начальниці ЦНАПу Людмили, яка допомагала розселяти переселенців
  • Волонтерки Віри, що збирає кошти на автомобілі для ЗСУ
  • Романа, що вивіз свою родину із Сум, а згодом евакуйовув із міста інших людей та привозив туди ліки, поки місто було в облозі

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Рожище: что для победы делает Волынь
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