Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Один одному

Луцк: новый дом в арт-хостеле, волонтеры-азербайджанцы и релокация бизнесов

— Четверг, 18 августа 2022, 17:38

Волинь стала одним регіонів, які після 24 лютого прихистили дуже багато українців із гарячих точок. Зокрема, багато людей та бізнесів знайшли новий дім у Луцьку та долучилися до його громади.

Цей епізод подкасту присвячений саме їм, а також тим людям, які допомогли своїм співгромадянам на новому місці.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Тут ви почуєте історії:

  • волонтерок Наталі та Світлани, яких звела між собою їхня манікюрниця;
  • психологині Катерини, яка проводить у Луцьку заняття з арт-терапії;
  • Альбіни, яка керує арт-хостелом, що став новою домівкою для багатьох українців;
  • азербайджанця Турала, який відкрив у Луцьку волонтерський штаб;
  • підприємця Олександра, який колись хотів відкрити на Волині філію своєї лабораторії, але зараз змушений був перевезти сюди весь свій бізнес.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Луцк: новый дом в арт-хостеле, волонтеры-азербайджанцы и релокация бизнесов
18 августа 2022, 17:38 — Мария Очеретяна
Нужна ли обязательная эвакуация во время войны? – подкаст "Ок, і шо?"
17 августа 2022, 16:30
Рожище: что для победы делает Волынь
15 августа 2022, 12:05
А якщо після війни я не зможу мати дітей? Поговоримо про репродуктивні технології для військовослужбовців
14 августа 2022, 07:08 — Наталья Бушковская
Тем, кто понимает, что происходит на ЗАЭС — очень страшно: Радиобиологиня об обстрелах атомной электростанции
13 августа 2022, 14:01 — Федор Попадюк
Все подкасты...
Каналы
Українські 90-ті
6 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Кляті питання
114 эпизода
Я не встигаю!
13 эпизодов
Температура — нормальная!
51 эпизод
Один одному
14 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Ок и шо?
68 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов