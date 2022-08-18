Луцк: новый дом в арт-хостеле, волонтеры-азербайджанцы и релокация бизнесов

Волинь стала одним регіонів, які після 24 лютого прихистили дуже багато українців із гарячих точок. Зокрема, багато людей та бізнесів знайшли новий дім у Луцьку та долучилися до його громади.

Цей епізод подкасту присвячений саме їм, а також тим людям, які допомогли своїм співгромадянам на новому місці.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple Podcasts, Google Podcasts, Souncloud, YouTube, Anchor, Megogo, НВ Подкасти

Тут ви почуєте історії:

волонтерок Наталі та Світлани, яких звела між собою їхня манікюрниця;

психологині Катерини, яка проводить у Луцьку заняття з арт-терапії;

Альбіни, яка керує арт-хостелом, що став новою домівкою для багатьох українців;

азербайджанця Турала, який відкрив у Луцьку волонтерський штаб;

підприємця Олександра, який колись хотів відкрити на Волині філію своєї лабораторії, але зараз змушений був перевезти сюди весь свій бізнес.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.