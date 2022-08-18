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Один одному

Луцк: новый дом в арт-хостеле, волонтеры-азербайджанцы и релокация бизнесов

— Четверг, 18 августа 2022, 18:38

Волинь стала одним регіонів, які після 24 лютого прихистили дуже багато українців із гарячих точок. Зокрема, багато людей та бізнесів знайшли новий дім у Луцьку та долучилися до його громади.

Цей епізод подкасту присвячений саме їм, а також тим людям, які допомогли своїм співгромадянам на новому місці.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Тут ви почуєте історії:

  • волонтерок Наталі та Світлани, яких звела між собою їхня манікюрниця;
  • психологині Катерини, яка проводить у Луцьку заняття з арт-терапії;
  • Альбіни, яка керує арт-хостелом, що став новою домівкою для багатьох українців;
  • азербайджанця Турала, який відкрив у Луцьку волонтерський штаб;
  • підприємця Олександра, який колись хотів відкрити на Волині філію своєї лабораторії, але зараз змушений був перевезти сюди весь свій бізнес.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

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