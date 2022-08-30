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Один одному

Пустомыты. Как на Львовщине спасают от войны и коронавируса

— Вторник, 30 августа 2022, 17:33

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

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Цей епізод присвячений Пустомитівській громаді на Львівщині. Тут ви почуєте історії:

  • Андрія, який проводить у громаді благодійні турніри;
  • його мами, пані Лесі, яка приймала у дитсадочку людей із інших регіонів;
  • медиків громади, які активно вакцинують людей від коронавірусу;
  • міського голови Олега Серняка, який розповідає про те, як нові люди адаптувалися у громаді;
  • 17- річної театралки Анни-Христини та частинку її пісню-звернення до російського військового.

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Пустомыты. Как на Львовщине спасают от войны и коронавируса
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