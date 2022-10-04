5 волонтерских проектов Києва. Мозайка и помощь локальному бизнесу
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.
У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.
В цьому епізоді "Один одному" ми повертаємось в Київ, щоб познайомити вас з волонтерськими ініціативами, що надихають. Ми розповімо про:
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- Таню, що створює нові українські мозаїки, а гроші з продажу передає ЗСУ. Одна мозаїка була створена з уламків снарядів і "Точки У" й вже була продана в США.
- Ксенію та Валентина, співзасновників "Солом’янських Котиків", які створили власний волонтерський штаб, проводять навчання з тактичної медицини і допомагають саперним підрозділам
- Іллі, що залучає гроші від іноземних донорів через проєкт UA Friends. Гроші з цього проєкту часто йдуть побутові потреби військових та лікарень, а волонтери вже допомагають відбудовувати Ірпінь.
- Ірини, засновниці Help Hub. Через цей хаб знаходять гроші з іноземних організацій та фондів, які хочуть підтримати українців. Також проводять благодійні коворкінги, гроші з яких йдуть на армію.
- Насті та Антона, що створили сайт "Лелека". "Лелека" допомагає українським підприємцям знаходити собі клієнтів закордоном і продовжувати заробляти.
Один одному
"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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