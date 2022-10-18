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Один одному

Большая Дымерка. Украинцы, победившие оккупацию

Вторник, 18 октября 2022, 19:49

Це перший наш епізод подкасту з громади, що пережила окупацію. Велика Димерка знаходиться на півночі Київщині. Під час боїв тут загинуло близько 70 мешканців громади.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Ви почуєте історії:

  • Романа, який розвозив людям їжу та медикаменти навіть під час окупації.
  • Юлії, що обсадила капустою та помідорами розбитий танк на її городі.
  • Антоніни, яка змогла організувати міжнародну гуманітарну допомогу для своєї громади
  • Андрія, одного з директорів місцевого заводу Coca Cola. Це підприємство допомагає мешканцям з питною водою та відбудовою селищ.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Большая Дымерка. Украинцы, победившие оккупацию
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