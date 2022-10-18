Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Один одному

Большая Дымерка. Украинцы, победившие оккупацию

Вторник, 18 октября 2022, 19:49

Це перший наш епізод подкасту з громади, що пережила окупацію. Велика Димерка знаходиться на півночі Київщині. Під час боїв тут загинуло близько 70 мешканців громади.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

Ви почуєте історії:

  • Романа, який розвозив людям їжу та медикаменти навіть під час окупації.
  • Юлії, що обсадила капустою та помідорами розбитий танк на її городі.
  • Антоніни, яка змогла організувати міжнародну гуманітарну допомогу для своєї громади
  • Андрія, одного з директорів місцевого заводу Coca Cola. Це підприємство допомагає мешканцям з питною водою та відбудовою селищ.

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
Слухайте на улюбленій платформі

Реклама:
Успехи на Юге, тяжело возле Сватово, российские "Ланцеты" и норвежские Black Hornet – главное о войне за неделю
29 июля 2023, 18:51 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Вагнеровцы, ядерка и репрессии: что сейчас происходит в Беларуси и как на это стоит обращать внимание Украине
29 июля 2023, 14:24 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Рынок такси во время войны: из чего состоит тариф и можно ли заказать поездку в комендантский час?
27 июля 2023, 17:09 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Джон Спенсер: "Битва за Киев - самая решающая битва современной эпохи с конца Второй мировой войны"
26 июля 2023, 17:21 — Алина Фролова
Здесь снова будет степь. Зачем защитник природы из Донецкой области отдал свой земельный пай дикой природе
25 июля 2023, 19:19 — Дмитрий Симонов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
177 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 эпизодов
Хроніки економіки
29 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
18 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
75 эпизодов
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов