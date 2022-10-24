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Один одному

Новоград-Волынский. Фронт, который держит Житомирщина

Понедельник, 24 октября 2022, 17:50

Наш новий випуск подкасту "Один Одному" присвячений Новоград-Волинському. Громада готується до повернення історичної назви – Звягель. А ми тим часом познайомимо вас з мешканцями, серед яких:

  • Микола, власник швейної фабрики, що замість костюмів почали відшивати військову амуніцію та форму.
  • Ганна, волонтерка, що в перші дні записалась в Тероборону і тепер охороняє рідне місто
  • Олексій, співзасновника благодійного фонду "Новоград допомагає"
  • Любов, авторки збірки віршів, куди увійшла її творчість та вірші її чоловіка-військового. На друк книжок збирали всією громадою, а всі прибутки з продажів йдуть на потреби ЗСУ.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Новоград-Волынский. Фронт, который держит Житомирщина
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