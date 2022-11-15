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Один одному

Нежин. Город, переживший осаду

Вторник, 15 ноября 2022, 17:13

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті. 

Ніжин, невелике місто на Чернігівщині, в лютому опинилось майже в повній облозі. Попри це мешканці громади не склали руки, а навпаки активно допомагали військовим та одне одному.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

У цьому епізоді ви почуєте історії:

  • Дар’ї, матінки зі Свято Покровської Церкви. У цьому храмі люди від початку повномасштабної війни готують їжу для захисників і захисниць та плетуть маскувальні сітки.
  • Ганни, викладачки Ніжинського університету та волонтерки, що попри оточення міста виїжджала за продуктами для багатодітних родин.
  • Романа, пастора баптистської церкви. Він допомагав вивозити людей із міста та ввозити сюди гуманітарну допомогу.
  • Голови громади Олександра. Робота казначейства була заблокована майже на три місяці, тож Олександру довелось організовувати допомогу Ніжину без будь-якого бюджету.
  • Наталі, яка співорганізувала «Кухарську зграю вовченят», що готує сухпайки для ЗСУ.

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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