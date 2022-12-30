Тростянец. Несокрушимые люди, пережившие оккупацию.

Тростянець – невелика громада на Сумщині, яка була окупована ще в перший день російського вторгнення. Однак мешканці навіть під час окупації намагались підтримувати один одного, а зараз активно допомагають 93-ій бригаді ЗСУ, яка брала участь у звільненні Сумщині. Тут для них і шиють шкарпетки, і роблять печі-буржуйки.

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