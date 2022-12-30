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Один одному

Тростянец. Несокрушимые люди, пережившие оккупацию.

Пятница, 30 декабря 2022, 17:33

Тростянець – невелика громада на Сумщині, яка була окупована ще в перший день російського вторгнення. Однак мешканці навіть під час окупації намагались підтримувати один одного, а зараз активно допомагають 93-ій бригаді ЗСУ, яка брала участь у звільненні Сумщині. Тут для них і шиють шкарпетки, і роблять печі-буржуйки.

Слухайте подкаст "Один одному" де завгодно: Apple PodcastsGoogle PodcastsSouncloudYouTubeAnchorMegogoНВ Подкасти 

В цьому епізоді ви почуєте історії:

  • Людмили та її сина Мирослава, власників пекарні, де волонтери випікають хліб для всіх, кому він потрібен. Навіть під час окупації їм вдавалось доставляти хліб в місцеву лікарню для хворих.
  • Наталі, голови Тростянецької ради людей з інвалідністю. Її, разом з донькою, росіяни вигнали посеред ночі з будинку, однак вона змогла знайти прихисток у містян. Зараз вони з донькою готують продукти для ЗСУ.
  • Юрія – міського голову, що знаходить Тростянцю партнерів по всьому світу та збирає гроші й матеріали на відновлення громади.
  • Ростислава – співзасновник добровольчого будівельного батальйону, який допомагає відновлювати зруйновані села.

Один одному

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них. У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті
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Тростянец. Несокрушимые люди, пережившие оккупацию.
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