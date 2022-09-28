Американский генерал Уэсли Кларк: Ядерными угрозами Путин хочет шокировать Запад и остановить поддержку Украины

"Якщо Путіну дозволять залякати Україну і домогтися успіху в перемозі над нею за допомогою загрози або застосування ядерної зброї, це відкриє абсолютно нову главу. Темну, страшну главу в сучасній історії людства.

В якій будь-яка ядерна держава буде вважати, що вона може перемогти сусіда. Це означає, що більш вірогідною буде війна між Китаєм і Тайванем. Між Індією і Пакистаном. Між Іраном і Саудівською Аравією або Еміратами. Між Північною Кореєю і Південною Кореєю.

Це означає розвал міжнародних інституцій, які ми створили для підтримання миру після Другої світової війни. І не може бути інших наслідків, окрім того, щоб Захід зробив все можливе, щоб переконати пана Путіна не робити цього", - розповідає американський генерал Веслі Кларк у новому епізоді подкасту "(не)Безпечна Країна".

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Генерал Кларк прослужив 34 роки в лавах армії США, отримавши безліч бойових нагород, кілька почесних лицарських титулів і Президентську медаль Свободи.

Кларк обіймав посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі з 1997 по 2000 рік, керуючи операцією Allied Force під час війни в Косово.

Генерал Кларк був також серед 20 високопоставлених американських військових та дипломатів, які написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, і в якому закликали американського лідера негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

У подкасті "(не)Безпечна Країна" ми поговорили з Кларком про ядерний шантаж Путіна, що може змінити застосування Росією ядерної зброї, про український контрнаступ, санкції проти Росії, підтримку України та про те, як перемогти у цій війні.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:

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