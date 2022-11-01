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(не)Безпечна Країна

Советник главы МВД Вадим Денисенко: Весь мир должен понять, что развал России – это не страшно

Алина Фролова — Вторник, 1 ноября 2022, 17:25

Чи потрібно нам вивчати Росію? З одного боку, відоме гасло Миколи Хвильового "Геть від Москви" набуло ще більшої сили після нападу Росії на Україну: для значної частини українців стало неприйнятним не тільки споживати російський контент, але й слідкувати за тим, що там відбувається.

З іншого боку, при нашому небажанні знати щось про Росію, все ж мають бути організації, які займаються її вивченням для того, щоб краще бачити контури ворога, розуміти його слабкі та сильні сторони та уберегти себе від ілюзій про те, що Росія от-от розвалиться.

Одна з небагатьох організацій, що займаються вивченням Росії зараз – це Український інститут майбутнього, виконавчим директором якого є радник голови МВС Вадим Денисенко.

"Ми розуміємо, що потрібно мати знання що там відбувається, треба відслідковувати усе - від економіки і до соціальних і національних настроїв, для того, щоб ми не попадали в пастку міфів, які люблять говорити політики, які взагалі не розуміють що там відбувається" - каже він.  

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" ведуча Аліна Фролова поговорила з Денисенком про ідеологію "русского мира", про подальшу долю Росії, про те, які національні республіки мають потенціал до відділення, про російські еліти, ура-патріотичну опозицію Путіна і про те, чому у світі зараз бояться розвалу Росії.

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"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Слухайте інші епізоди подкасту: 

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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