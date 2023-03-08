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(не)Безпечна Країна

В России одни провалы, но нам это дается очень тяжелой ценой. Центр оборонных стратегий про год полномасштабной войны

Алина Фролова, Артур Харитонов — Среда, 8 марта 2023, 18:11

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Новий епізод подкасту присвячений оцінці року повномасштабної війни, трансформації української армії за цей рік, загрозі наступу з Білорусі, дестабілізації Молдови. Також поговоримо про те, що думають у США та Китаї, чому досі не працює ленд-ліз та що робити з Росією і якою має стати Україна, щоб вижити та розвиватися.

Гості епізоду:

Андрій Загороднюк - Голова Правління Центру Оборонних Стратегій, Міністр оборони України (2019–2020).

Олександр Хара - Дипломат, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру Оборонних Стратегій. Помічник Міністра оборони України (2020), колишній співробітник Апарату РНБО України та Посольства України в Канаді та Міністерства закордонних справ України

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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