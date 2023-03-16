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(не)Безпечна Країна

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин: Подход россиян к боям не изменился – забрасывать человеческими ресурсами

Алина Фролова — Четверг, 16 марта 2023, 10:43

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіацентру Україна та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

У новому епізоді подкасту говоримо з Максимом Жоріним — українським військовослужбовцем, майором ЗСУ, екскомандиром полку "Азов", політичним діячем та начальником Центрального штабу Національного Корпусу.

У епізоді цього подкасту говоримо про Азов, еволюцію української армії, про командирів батальонів та росіян, які закидують людськими ресурсами.

Слухайте подкаст "(не)Безпечна країна" на зручній платформі:
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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин: Подход россиян к боям не изменился – забрасывать человеческими ресурсами
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