Как энергетический сектор изменился за год войны и благодаря чему он выстоял? Говорим с энергетическим экспертом Александром Харченко

"(не)Безпечна країна" – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіацентру Україна та Української правди, у якому ведуча Аліна Фролова запрошує військових та цивільних, експертів та волонтерів, з якими говорить про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

З жовтня 2022 року Росія вдалась до нового виду терору — масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі, намагаючись створити в Україні гуманітарну кризу і залишити мільйони людей без світла та опалення.

За даними українських урядовців, яких цитує видання Wall Street Journal, Росія випустила понад 850 ракет і ще сотні безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Попри це і незважаючи на великі масштаби руйнування, вже зараз зрозуміло, що українська енергетична система вистояла.

У новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" говоримо про енергетику під час війни з Олександром Харченком — директором Центру досліджень енергетики та експертом з економічної та енергетичної безпеки.