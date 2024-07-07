Велосипед для чемпионов: невероятная история "Энея" и его подвигов. Аудиоверсия

Історія створення та успіху унікального українського велосипеда "Еней" та його нащадків всуціль зіткана з драматичних перипетій. Натхненний доступними на той момент технологіями авіабудування, виплеканий інноваційним підходом конструкторів та скрупульозністю досвідчених спортсменів – на кожному етапі своєї еволюції він мав вистояти не тільки в конкурентній боротьбі на треку, а й пережити все нові й нові бюрократичні війни великого спорту. Про долю конструктора "Енея" Сергія Нитки та цілу лінійку його уславлених спортивних велосипедів розповідає епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Рустема Халілова "Легенда про український характер. Як конструктори "Антонова" знову і знову, і знову вигадували найшвидший у світі велосипед".