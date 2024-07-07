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УП. Вголос

Велосипед для чемпионов: невероятная история "Энея" и его подвигов. Аудиоверсия

Рустем Халилов — Воскресенье, 7 июля 2024, 12:55

Історія створення та успіху унікального українського велосипеда "Еней" та його нащадків всуціль зіткана з драматичних перипетій. Натхненний доступними на той момент технологіями авіабудування, виплеканий інноваційним підходом конструкторів та скрупульозністю досвідчених спортсменів – на кожному етапі своєї еволюції він мав вистояти не тільки в конкурентній боротьбі на треку, а й пережити все нові й нові бюрократичні війни великого спорту. Про долю конструктора "Енея" Сергія Нитки та цілу лінійку його уславлених спортивних велосипедів розповідає епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Рустема Халілова "Легенда про український характер. Як конструктори "Антонова" знову і знову, і знову вигадували найшвидший у світі велосипед"

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Велосипед для чемпионов: невероятная история "Энея" и его подвигов. Аудиоверсия
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