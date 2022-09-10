УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У першому епізоді ми начитали наш головний текст цього тижня, у якому реконструювали події в Україні в дві останні доби перед вторгненням та розповіли, як українська держава пережила перші години російської навали.

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У цьому епізоді ви знайдете відповіді на запитання про те, що говорив Кирило Буданов депутатам 22 лютого, як на зустрічі в ОПУ бізнесмени невдало жартували над власником "Rozetka", куди Рінат Ахметов поїхав після зустрічі з президентом 23 лютого, як зранку 24 лютого Зеленський телефонував Борису Джонсону, де депутати отримали зброю та як евакуйовували Кабмін на захід країни.

У ході роботи ми поговорили з понад тридцятьма співрозмовниками в Офісі президента, Кабінеті міністрів, Верховній Раді, силових відомствах та представниками великого бізнесу.

Текст читає Роман Романюк.

Автори публікації: Роман Романюк та Роман Кравець

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