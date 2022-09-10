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УП. Вголос

Три самые длинные дня февраля. Как началась великая война, в которую никто не верил

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 10 сентября 2022, 15:46

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У першому епізоді ми начитали наш головний текст цього тижня, у якому реконструювали події в Україні в дві останні доби перед вторгненням та розповіли, як українська держава пережила перші години російської навали. 

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У цьому епізоді ви знайдете відповіді на запитання про те, що говорив Кирило Буданов депутатам 22 лютого, як на зустрічі в ОПУ бізнесмени невдало жартували над власником "Rozetka", куди Рінат Ахметов поїхав після зустрічі з президентом 23 лютого, як зранку 24 лютого Зеленський телефонував Борису Джонсону, де депутати отримали зброю та як евакуйовували Кабмін на захід країни. 

У ході роботи ми поговорили з понад тридцятьма співрозмовниками в Офісі президента, Кабінеті міністрів, Верховній Раді, силових відомствах та представниками великого бізнесу.

Текст читає Роман Романюк.

Автори публікації: Роман Романюк та Роман Кравець

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Три самые длинные дня февраля. Как началась великая война, в которую никто не верил
10 сентября 2022, 15:46 — Роман Романюк, Роман Кравец
Такого быстрого контрнаступления ВСУ россияне не ожидали – главное о войне за неделю
9 сентября 2022, 18:01 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Представитель ГУР Вадим Скибицкий: Мы будем усиливать партизанское движение – это эффективный метод борьбы с оккупантом
8 сентября 2022, 15:32 — Алина Фролова
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