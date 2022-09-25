Репетиция апокалипсиса. Как изменилась жизнь Харькова после контрнаступления ВСУ. Аудиоверсия
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.
У другому епізоді ми начитали репортаж Романа Романюка з Харкова.
Після провалу на харківському напрямку росіяни почали прицільне знищення критичної інфраструктури регіону, прирікаючи мільйони мирних жителів Харківської та сусідніх областей на життя без світла, води, газу й усього того, що ми звикли описувати словосполученням "сучасна цивілізація".
Тож поки Київ масово вечорами гуде в барах і ресторанах, Харків закутується в непроглядну маскувальну темряву. Але навіть у ній можна розгледіти початки багатьох історій про героїзм, пошук нових лідерів та несміливі мрії про майбутню велику відбудову.
Роман Романюк провів три дні в Харкові та записав кілька таких історій.
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УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.