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УП. Вголос

Гречневая каша со вкусом смерти. Как лохматый пес Кузя пережил оккупацию Ирпеня. Аудиоверсия

— Воскресенье, 2 октября 2022, 16:52

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У третьому епізоді ми начитали історію журналістки Ірини Лопатіної про ірпінського дворнягу Кузю.

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Тільки на одній вулиці Давидчука, малій батьківщині чорно-сивого пса Кузі, росіяни розстріляли більше десятка людей. Загалом за чотири тижні солдати РФ вбили понад 300 мирних жителів Ірпеня. Поряд із людьми в біді завжди були тварини. Далі – про найважчі для Ірпеня тижні під час навали двоногих окупантів очима пса Кузі.

Текст читала Аліна Полякова.

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Гречневая каша со вкусом смерти. Как лохматый пес Кузя пережил оккупацию Ирпеня. Аудиоверсия
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