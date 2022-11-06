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УП. Вголос

Как Богуслаев и "Мотор Січ" работали на Россию? Аудиоверсия

— Воскресенье, 6 ноября 2022, 15:55

Приватизація великого стратегічного підприємства зі знижкою 97%. Постачання унікальних двигунів для ворожої авіації навіть після ракетних ударів по власних заводах. Таємний продаж стратегічної компанії китайцям.

Як довго людина з таким послужним списком могла залишатися на свободі?

Рекорд належить "Герою України" В'ячеславу Богуслаєву, який за 29 років володіння "Мотор Січчю" залишався недоторканим навіть під час російського вторгнення.

Життя і діяльність Богуслаєва симптоматичні для всіх років української незалежності. Тепер епоха "червоних директорів" чи "проросійських феодалів" завершується і Україна перегортає цю сторінку історії.

Утім, "виривання коріння" – це болісний процес для всіх його учасників. Історія "Мотор Січі" та її 84-річного власника демонструє, наскільки далеко все зайшло.

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Цей подкаст є аудіоверсії публікації "Недоторканий "дід" та його дітище. Як Богуслаєв і "Мотор Січ" працювали на Росію". Прочитати його ви зможете за посиланням.

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Как Богуслаев и "Мотор Січ" работали на Россию? Аудиоверсия
6 ноября 2022, 15:55 — БОГДАН МИРОШНИЧЕНКО, ДАНА ГОРДИЙЧУК
Каким образом погода влияет на ход боевых действий? – Главное о войне за неделю
5 ноября 2022, 17:00 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Как Украине вернуть то, что Россия украла за столетия террора?
3 ноября 2022, 19:14
Александр Михед: Мне приятно представлять Россию как территорию от 30 до 70 отдельных болот, грызущихся между собой
2 ноября 2022, 18:46 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Советник главы МВД Вадим Денисенко: Весь мир должен понять, что развал России – это не страшно
1 ноября 2022, 18:25 — Алина Фролова
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