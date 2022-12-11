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УП. Вголос

Пункт несокрушимости "Бахмут". Что происходит на самом сложном направлении фронта. Аудиоверсия

Воскресенье, 11 декабря 2022, 18:08

Окупанти зосередили свою увагу на Бахмуті в середині липня – після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Відтоді в місті з'являється все більше українських військових, протитанкових їжаків, а також величезних вирв від російських прильотів.

Західні аналітики та українські посадовці заявляють: Росія намагається оточити місто. Чи справді все настільки критично?

"Українська правда" уважно відстежує ситуацію на Бахмутському напрямку з початку червня. 

Під час останньої поїздки в зону бойових дій "УП" мала змогу поговорити з військовими, що тримають межі цього напрямку на північ, схід та південь від Бахмута, а також на свої очі побачити обстановку в місті та сусідньому з ним Соледарі.

Нижче – обстановка на Бахмутському напрямку очима "УП" з коментарями українських військових.

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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Оригінал публікації можна прочитати за посиланням

Авторка: Ольга Кириленко

Текст читає: Ольга Кириленко

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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