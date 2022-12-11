Пункт несокрушимости "Бахмут". Что происходит на самом сложном направлении фронта. Аудиоверсия

Окупанти зосередили свою увагу на Бахмуті в середині липня – після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Відтоді в місті з'являється все більше українських військових, протитанкових їжаків, а також величезних вирв від російських прильотів.

Західні аналітики та українські посадовці заявляють: Росія намагається оточити місто. Чи справді все настільки критично?

"Українська правда" уважно відстежує ситуацію на Бахмутському напрямку з початку червня.

Під час останньої поїздки в зону бойових дій "УП" мала змогу поговорити з військовими, що тримають межі цього напрямку на північ, схід та південь від Бахмута, а також на свої очі побачити обстановку в місті та сусідньому з ним Соледарі.

Нижче – обстановка на Бахмутському напрямку очима "УП" з коментарями українських військових.

Оригінал публікації можна прочитати за посиланням.

Авторка: Ольга Кириленко

Текст читає: Ольга Кириленко

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