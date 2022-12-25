"По телевизору говорят, что мы побеждаем. Знали бы они, какой ценой". Один день в стабилизационном пункте Бахмута. Аудиоверсия
"Обстановка залишається без суттєвих змін".
"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій".
"Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів…"
Це сталі мовні конструкції у зведеннях Генштабу ЗСУ за один із днів на початку грудня.
За цими словами – життя і смерть, розпач і надія, запах першого зимового морозу, крові, поту, цигарок.
Того дня, коли російська армія посилено наступала на Бахмут з трьох боків, "Українська правда" мала можливість попрацювати в одному зі стабілізаційних пунктів на цьому напрямку.
Це був лише один із понад 300 днів цієї великої війни.
Публікацію можна прочитати за посиланням.
Авторка: Ольга Кириленко
Текст читає: Аліна Полякова
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.
УП. Вголос
УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.