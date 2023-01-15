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УП. Вголос

"Вбомбить их в каменный век". Как путинская Россия попалась в Украине в ловушку Вьетнамской войны. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 15 января 2023, 17:53

Одні країни вчаться на своїх помилках, інші – на чужих, деякі не вчаться ніколи.

2022-го Росія проявила неабиякий талант наступати не лише на граблі власної історії, а й на граблі тих, кого вважає головним противником – США. 

Проводити прямі паралелі між американською війною у В'єтнамі та російським вторгненням в Україну щонайменше некоректно. Як то кажуть, "то зовсім інше" – історія хвороби, симптоми, контекст, наслідки.

Проте й не помітити паралелі складно. Хоча б тому, що загалом в обох випадках це історія того, як наддержави вплуталися в "маленьку переможну війну", програну ними ще до її початку. 

Публікацію можна прочитати за посиланням

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Аліна Полякова

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

"Вбомбить их в каменный век". Как путинская Россия попалась в Украине в ловушку Вьетнамской войны. Аудиоверсия
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