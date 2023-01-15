"Вбомбить их в каменный век". Как путинская Россия попалась в Украине в ловушку Вьетнамской войны. Аудиоверсия

Одні країни вчаться на своїх помилках, інші – на чужих, деякі не вчаться ніколи.

2022-го Росія проявила неабиякий талант наступати не лише на граблі власної історії, а й на граблі тих, кого вважає головним противником – США.

Проводити прямі паралелі між американською війною у В'єтнамі та російським вторгненням в Україну щонайменше некоректно. Як то кажуть, "то зовсім інше" – історія хвороби, симптоми, контекст, наслідки.

Проте й не помітити паралелі складно. Хоча б тому, що загалом в обох випадках це історія того, як наддержави вплуталися в "маленьку переможну війну", програну ними ще до її початку.

Публікацію можна прочитати за посиланням.

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Аліна Полякова

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