Золотая жила Европы. Как иностранцы создавали промышленность Донбасса – подкаст "УП. Вголос"

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У новому епізоді ми публікуємо аудіоверсію тексту Рустема Халілова "Заводи росли як гриби". Дивовижна історія освоєння Донбасу європейцями. У цьому епізоді ви почуєте історію про те, як в кінці 19-го – початку 20-го століття землі Донбасу стали символом неймовірного багатства для європейців, які активно почали інвестувати в цей регіон та освоювати його.

Реконструювали цю історію ми на основі матеріалів завідувачки відділу наукових досліджень історії України ХІV – початку ХХ століття Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валентини Лазебник та інтерв'ю з нею і з істориком, учасником ініціативи "ДЕ НЕ ДЕ" Леонідом Марущаком.

Автор - Рустем Халілов

Читає Дмитро Волковінський