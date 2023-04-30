Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
УП. Вголос

Ни власти, ни оппозиции. Чем живет украинский парламент во время войны. Аудиоверсия

Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 30 апреля 2023, 19:23

На самому початку каденції Зеленський проголосив рух до тотальної заміни старих еліт на "нові обличчя".

Але замість бажаного притоку нової крові в політику, в момент найбільшої загрози інфантилізм і неготовність цілого пласту народних обранців призвели лише до остаточного обнулення ваги і ролі Ради як інституції. 

І коли уже владна верхівка готова була махнути на парламент рукою, сталося щось таке, що зазвичай відбувається у недорогих американських екшенах, а не в українській політиці. 

Герой, якого всі списали з рахунку, після остаточного падіння отримав свій шанс на переродження. 

Як Верховна Рада за рік повномасштабної війни пройшла трагічний шлях від повного обнулення впливу до тихого бунту здорових сил, які поступово відвойовують для парламенту належне йому місце, розбиралась "Українська правда". 

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Автори: Роман Романюк, Роман Кравець

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
"Национальный музей Голодомора - не о жертвах и убийствах, это музей о несокрушимости, стойкости и достоинстве украинцев", - Леся Гасиджак
7 августа 2023, 17:11 — Константин Дорошенко
Когда международное право накажет Россию за развязанную против Украины войну
5 августа 2023, 16:12 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю
4 августа 2023, 17:38 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
ВВП, инфляция, курс и кредиты. Почему НБУ улучшил макропрогноз и чего там ожидают от экономики?
3 августа 2023, 17:22 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Оксана Покальчук: "Как только реально появится политическая воля для того, чтобы был мир - он будет"
2 августа 2023, 17:43 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
178 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 эпизодов
Хроніки економіки
30 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
19 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
77 эпизодов
Температура — нормальная!
66 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов