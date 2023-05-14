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УП. Вголос

Война закончилась! О Дне победы и человеке, который подарил миру 24 часа счастья. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 14 мая 2023, 21:20

Недільного ранку 6 травня 1945-го глава корпункту AP в Парижі Ед Кеннеді отримав запрошення від ставки командування союзницьких військ взяти участь в історичній події. Що це буде за подія, йому не повідомили.

Ед прибув на аеродром під Парижем і побачив там ще 16 кореспондентів найбільших світових видань та інформаційних агентств.

Коли літак відірвався від землі й узяв курс на північний схід, головний комунікаційник ставки Ейзенхауера, бригадний генерал Френк Аллен, сказав, що поїздка пов'язана з майбутньою капітуляцією німців.

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Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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