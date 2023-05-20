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УП. Вголос

Гвардия обороны. Как Силы ТрО из вспомогательных стали боевыми. Аудиоверсия

Рустем Халилов — Суббота, 20 мая 2023, 21:30

Цей матеріал УП - про наймолодший рід військ, що був створений перед повномасштабним вторгненням, зіграв одну з ключових ролей у тому, що бліцкриг росіян на Київ не вдався, а тепер боронить країну на найгарячіших ділянках фронту. 

Про те, який шлях здолали добровольці Сил ТрО за 15 місяців: з цивільних, які не вміли тримати в руках зброю, до бійців, що воюють на рівні з професійними військовими. 

Але здається, уваги суспільства до цих сил значно менше, ніж вони на те заслуговують, а сталого розуміння, яку роль в системі ЗСУ гратиме тероборона завтра – досі немає.

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Автор: Рустем Халілов

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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