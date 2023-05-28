Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
УП. Вголос

"Нам будет легко убивать русских, а русским - нас". Как мальчик с этикетки сгущенки предсказал большую войну. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 28 мая 2023, 21:55

Для багатьох поколінь він став символом dolce vita – солодкого життя, на яке ми заслужили. Та іконою харчопрому, яка пережила перебудову, розвал Союзу і три десятиліття незалежності України. Весь цей час нестаріючий, наче Доріан Грей, хлопчик на етикетці міцно тримав у руці ложку з "незбираним згущеним".

Розповідаємо історію одесита Олександра Бабича – вантажника на цукровому заводі, пожежника, міліціонера, історика, письменника, екскурсовода, активіста і волонтера.

Слухайте подкаст «УП. Вголос» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Автор: Михайло Кригель

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати "Українську правду", то тепер ви можете її слухати.

Підписуйся на наш ютуб-канал

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

"Нам будет легко убивать русских, а русским - нас". Как мальчик с этикетки сгущенки предсказал большую войну. Аудиоверсия
28 мая 2023, 21:55 — Михаил Кригель
Как арабский мир воспринимает нашу войну и неожиданно берет пример с Украины
27 мая 2023, 19:06 — Олег Павлюк
Диверсии на Белгородщине, ситуация вокруг Бахмута, F-16 все ближе — главное о войне через неделю
26 мая 2023, 17:56 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
"Год назад мы думали, что пациент мертв". Что происходит с ценами на жилье и сколько стоит аренда?
25 мая 2023, 17:05 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Как война влияет на распространение инфекций в Украине - разговор с инфекционистом
24 мая 2023, 17:17 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
3 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
7 эпизодов
Кляті питання
168 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
17 эпизодов
Хроніки економіки
20 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
23 эпизода
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
63 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
66 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов