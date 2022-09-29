Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop
Чому вони крадуть?

Чому вони крадуть? – трейлер подкаста

Четверг, 29 сентября 2022, 13:36

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Підписуйтесь на подкаст "Чому вони крадуть?": Apple Podcasts, Google Podcsasts (скоро), Spotify, Soundcloud, інші платформи

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

Чому вони крадуть? – трейлер подкаста
29 сентября 2022, 13:36
Американский генерал Уэсли Кларк: Ядерными угрозами Путин хочет шокировать Запад и остановить поддержку Украины
28 сентября 2022, 16:55 — Алина Фролова
Ваше зрение слишком ценно, чтобы верить дезинформации о здоровье глаз. Разговор с офтальмологом
27 сентября 2022, 17:45 — Наталья Бушковская
Репетиция апокалипсиса. Как изменилась жизнь Харькова после контрнаступления ВСУ. Аудиоверсия
25 сентября 2022, 16:45 — Роман Романюк
Мобилизация в РФ, освобождение военнопленных, "референдумы" на оккупированных территориях – главное о войне за неделю
23 сентября 2022, 22:42 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
1 эпизод
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
2 эпизода
Кляті питання
123 эпизода
УП. Вголос
2 эпизода
Один одному
15 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
68 эпизодов
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
54 эпизода
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов