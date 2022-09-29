Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Чому вони крадуть?

Чому вони крадуть? – трейлер подкаста

Четверг, 29 сентября 2022, 14:36

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Підписуйтесь на подкаст "Чому вони крадуть?": Apple Podcasts, Google Podcsasts (скоро), Spotify, Soundcloud, інші платформи

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

Реклама:
Двести лет на Юге. Почему даже во время войны Украина занимается антарктическими исследованиями
5 декабря 2023, 16:46 — Дмитрий Симонов
Как Переяслав избавляется от советских мифов о "братских народах". Аудиоверсия
4 декабря 2023, 11:43 — Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Ультраправые на смену "тефлоновому" Марку: что результаты выборов в Нидерландах сулят Украине
2 декабря 2023, 15:30 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Почему польские перевозчики перекрыли границу и как это влияет на экономику?
1 декабря 2023, 16:20 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Как зима оказывает влияние на боевые действия? Говорим о погоде на войне
30 ноября 2023, 18:27 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
16 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
195 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
40 эпизодов
Хроніки економіки
46 эпизодов
УП. Вголос
38 эпизодов
(не)Безпечна Країна
30 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
73 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов