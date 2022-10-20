"Культурный обмен": как россияне взорвали Михайловский Златоверхий собор, а затем присвоили себе мозаики
Це третій епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" У ньому ми розкажемо про неоціненні шедеври, створені руками київських майстрів — стародавні мозаїки XII століття.
Нагадаємо про трагічну долю Михайлівського золотоверхого собору, який 800 років стояв у самому центрі Києва, аж поки до нього не добрався Радянський союз.
Дізнаємось, як виставка, присвячена написаному в Києві "Слову о полку Ігоревім", чомусь призвела до того, що старовинні мозаїки з цього самого Києва зникли. Та зрештою, розберемо, як тоталітарна машина знищила архітектурну пам’ятку XII століття.
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Виробництво: 435 ФІЛМС
Партнер проєкту: Українська Правда
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
У епізоді використано аудіо сюжету телеканалу "Київ": https://kyiv.media/
Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?":
Чому вони крадуть?
"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.
Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.
Производство: 435 ФИЛМС
Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук
Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко
Голос подкаста: Юрий Марченко
Продюсер: Анна Паленчук
Звукорежиссер: Василий Явтушенко
Ассистент: Ирина Терлецкая
Проектный координатор: Елена Киричек
Менторка проекта: Светлана Рудюк
Дизайн обложки: Антон Васильев
Партнер: Украинская правда
Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк