Как россияне, аннексировав Крым, хотели присвоить еще и крымские сокровища, застрявшие в Амстердаме на 8 лет?
Це четвертий епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" В ньому ми розкажемо про коштовності з кримських музеїв, які через анексію півострова застрягли в Нідерландах. Разом із юристами, істориками та музейниками ми згадаємо деталі процесу, за яким стежить весь світ, та спробуємо зрозуміти, чому через вісім років судів цінності все ще не в Україні. А головне — розберемося, чому ж вони все-таки крадуть.
Підписуйтесь на подкаст "Чому вони крадуть?": Apple Podcasts, Google Podcsasts, Spotify, Soundcloud, Megogo, інші платформи.
Виробництво: 435 ФІЛМС
Партнер проєкту: Українська Правда
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
Фото обкладинки епізоду: Arthur Akkermans
Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?":
Чому вони крадуть?
"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.
Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.
Производство: 435 ФИЛМС
Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук
Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко
Голос подкаста: Юрий Марченко
Продюсер: Анна Паленчук
Звукорежиссер: Василий Явтушенко
Ассистент: Ирина Терлецкая
Проектный координатор: Елена Киричек
Менторка проекта: Светлана Рудюк
Дизайн обложки: Антон Васильев
Партнер: Украинская правда
Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк