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Чому вони крадуть?

Как Украине вернуть то, что Россия украла за столетия террора?

Четверг, 3 ноября 2022, 19:14

У попередніх епізодах подкасту "Чому вони крадуть?" ми в основному дивилися в минуле — на приклади того, як сусідня імперія крала та привласнювала українську культуру й історію. Однак у фінальному випуску ми спробували заглянути в майбутнє, щоб зрозуміти, що нам взагалі з усім цим робити. І головне — разом з істориками, активістами і юристами наша команда розібралася не тільки в тому, чому ж вони крадуть, а і в тому, як нам це повертати.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Автор обкладинки: Антон Васильєв

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Залучені експерти: Антон Дробович, Юрій Болтрик, Олександр Федорук, Сергій Лаєвський, Ольга Ковалевська, Дмитро Коваль, Діана Клочко, Максим Блакитний, Олександр Любишко, Іван Сидор, Юрій Лосицький, Ельміра Аблялімова, Андрій Карнаухов, Євгенія Кулеба, Людмила Строкова.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?": 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть??" - это документальный нарративный подкаст о культурных кражах, которые Россия совершает на протяжении многих веков в Украине. Скифское золото, казацкое наследие, древние мозаики, варварское ограбление Мелитопольского музея. В пяти эпизодах подкаста мы расскажем, как эти украинские культурные ценности оказались в российских музеях и как можно попытаться вернуть их оттуда.

Этот подкаст создан в партнерстве с DW Akademie и при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержимое публикации является единоличной ответственностью DW Akademie/Программы Медиафит для Южной и Восточной Украины и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Производство: 435 ФИЛМС

Шоураннеры: Корней Грицюк и Анна Паленчук

Сценаристы: Корней Грицюк и Юрий Марченко

Голос подкаста: Юрий Марченко

Продюсер: Анна Паленчук

Звукорежиссер: Василий Явтушенко

Ассистент: Ирина Терлецкая

Проектный координатор: Елена Киричек

Менторка проекта: Светлана Рудюк

Дизайн обложки: Антон Васильев

Партнер: Украинская правда

Руководитель отдела подкастов УП: Федор Попадюк

Как Украине вернуть то, что Россия украла за столетия террора?
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